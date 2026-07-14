Vocera de Defendamos la Paz pide respetar el Acuerdo de 2016 y advierte sobre riesgos de desmontarlo

La negociadora de paz y vocera de Defendamos la Paz, Gloria Arias, manifestó su preocupación por las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, relacionadas con el Acuerdo de Paz firmado en 2016. En entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, sostuvo que este cuenta con respaldo jurídico y que cualquier intento de revertirlo afectaría los avances alcanzados durante la última década.

"La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, y tratar de reversar el acuerdo pactado en el 2016 sería de verdad algo que no tiene ninguna lógica y que sería un suicidio para el país. Es mucho lo que se ha avanzado, hay más de 12.000 excombatientes que dejaron las armas, que han hecho sus mejores esfuerzos por poderse vincular a una vida civil", precisó.

Arias afirmó que el acuerdo fue suscrito por el Estado colombiano y no por un gobierno en particular, por lo que, a su juicio, debe cumplirse independientemente de los cambios de administración.

"Ese es un acuerdo que se hizo con el Estado colombiano y el Estado tiene la obligación de cumplirlo”, destacó.



En la entrevista, la integrante del movimiento Defendamos la Paz señaló que las preocupaciones no se limitan al eventual cierre de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final, sino también a los cuestionamientos dirigidos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Explicó que las instituciones creadas tras la firma del acuerdo constituyen la estructura que permite su ejecución y advirtió que reducirles recursos o limitar su funcionamiento tendría efectos similares a eliminarlas.

"Igual de grave sería acabarlas que asfixiarlas. Entonces, sí, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía, un llamado al país entero para que de manera absolutamente pacífica, respetuosa y coherente defendamos un acuerdo que nos ha costado llegar a ese acuerdo, llegar a ese punto al que se llegó en el 2016 costó 10 millones de víctimas, costó 60 años de conflicto armado. No podemos volver a empezar otros 60 años de conflicto armado", dijo.

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En ese contexto, hizo un llamado para respaldar el proceso de paz por vías democráticas y recordó que el acuerdo fue el resultado de décadas de conflicto armado y millones de víctimas.

Consultada sobre las críticas a la JEP, Arias reconoció que el Acuerdo de Paz no ha sido implementado en su totalidad. Sin embargo, atribuyó ese rezago a la falta de ejecución por parte de los distintos gobiernos y no a los excombatientes que firmaron el proceso.

"Lamentablemente no se ha cumplido el 100% de lo acordado. Estamos lejos de ese porcentaje, aunque no le pueda dar una cifra exacta, pero debo decir que no se ha cumplido no tanto por incumplimiento de los firmantes, que han cumplido, sino porque gobiernos sucesivos no hemos estado a la altura de lo que se ha debido hacer y no hemos cumplido de manera satisfactoria, íntegra y completa lo que deberíamos haber cumplido", destacó.

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También pidió analizar el funcionamiento de la JEP dentro de su naturaleza de justicia transicional y no bajo los parámetros de la justicia ordinaria.

"La JEP es un sistema de justicia transicional. Nosotros no podemos juzgar la JEP como si fuera un régimen de justicia normal que se aplica en otros casos. Es un régimen de justicia transicional y así lo debemos entender”, precisó.

Por último, la negociadora sostuvo que ninguno de los gobiernos posteriores a la firma del acuerdo ha cumplido de manera satisfactoria con la reincorporación de los excombatientes.

Como ejemplo, mencionó los más de 500 firmantes asesinados y afirmó que detrás de esos hechos han participado distintos actores armados.

Entrevista completa aquí: