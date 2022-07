1 de julio de 2022- Mañanas Blu con Néstor Morales, programa completo

Everth Julio Hawkins, gobernador de San Andrés, habló en mañas Blu sobre las medidas que se han tomado en el archipiélago por cuenta del ciclón Dos.

"Las próximas 6 horas y 12 minutos son cruciales. Se prevé que estas ondas... se trata ya como una tormenta tropical. Hacia la 1 de la tarde podría empezar a causar problemas", explicó.

Publicidad

Por otro lado, Carlos Negret, quien renunció al Nuevo Liberalismo, entregó detalles sobre su decisión.

"De pronto los candidatos al Senado, me incluyo, no dimos un mensaje importante al país y por eso no votaron por nosotros", manifestó.

Por su parte, Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, habló sobre la ampliación de la restricción de parrillero en moto.

“Esto es un diálogo permanente, iremos evaluando estas medidas. Han sido beneficios para los indicadores y convivencia en la ciudad y por eso la hemos prorrogado hasta final de año", dijo.

Publicidad

Además, Alejandro Martínez, presidente de GASNOVA, habló sobre los precios del gas.

“Lo que le estamos diciendo al gobierno es, de esos subsidios quítele un poco y páselos a los usuarios de GLP”.

Publicidad

Asimismo, Rodrigo Mazabel, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, habló sobre la Ley de cuotas y el caso de los ministros de Defensa e Interior.

Iniciaron en el Consejo de Estado en febrero de 2021. Luego el Consejo de Estado lo remite en abril de este año

Por último, Rodrigo Uprimny, Investigador del ministerio de Justicia, habló sobre el caso de supuesto plagio de Guillermo Reyes.

“Estamos hablando de una copia de unas 15 a 20 páginas del texto de Juan Jaramillo": Rodrigo Uprimny”.

Publicidad

Escuche el programa completo: