14 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

En Mañanas BLU con Néstor Morales habló el exalcalde de Medellín Federico 'Fico' Gutiérrez , quien ganó la consulta del Equipo por Colombia . Él aseguró que Sergio Fajardo, vencedor de la Coalición Centro Esperanza , debe dejar la soberbia y arrogancia para apoyarlo en su candidatura.

"Yo triplico en votación hoy a Sergio Fajardo, cuando a él lo conoce casi el 100 % del país. Ha hecho no sé cuántas campañas ya. Esta es mi primera campaña y lo triplico ya en votación. Y eso que me conoce apenas el 40 % de la gente. Nosotros vamos para arriba y yo vuelvo y digo: esto no es un tema de arrogancia. Es una responsabilidad inmensa. Voy a convocar a todos los sectores, incluyendo a Sergio Fajardo, a la Centro Esperanza", aseguró Gutiérrez.

Publicidad

Por otro lado, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, negó que los problemas que se presentaron este domingo de elecciones con la página y la aplicación Infovotantes de la Registraduría hayan obedecido a un saboteo cibernético. De acuerdo con el funcionario, los problemas se debieron a "una falla en la capacidad" y no se puede hablar de un "ataque" informático.

Escuche el programa completo aquí: