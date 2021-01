15 enero de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este viernes en Mañanas BLU, Julián Pinilla, personero de Bogotá, habló acerca de la polémica por la presunta ocupación al 100% de las UCI (unidades de cuidado intensivo). Dijo que el organismo llegó a la conclusión de que el número de pacientes COVID es mayor a las camas disponibles.

Igualmente, Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, se pronunció al respecto y aseguró que, en este momento, Bogotá tiene suficientes camas UCI.

También estuvo con nosotros el coronel Reinaldo Gómez, quien denunció al general Rodolfo Palomino por acoso laboral y sexual, quien explicó un extraño “ritual” en el que untaban con melaza a cadetes desnudos, como parte de los hechos denunciados.

Entérese de las medidas que habrá para el fin de semana en Bogotá, Blanca Inés Durán, directora del IDRD, aclaró que la única razón para no prestar los estadios es la cuarentena.

Además, la denuncia de María Fernanda, dueña de un perro que murió en el guacal en un vuelo de Easy Fly. “Ellos simplemente me entregaron el animal muerto. Él estaba con todas las maletas, le faltó el oxígeno. Ellos no me ayudaron en absolutamente nada”, expresó.

Escuche aquí el programa completo de Mañanas BLU: