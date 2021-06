24 de junio de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Este jueves, en Mañanas BLU, estuvo el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quién habló sobre la vacunación de empleados por parte de empresas privadas y reveló que este miércoles se concretó un segundo despacho de 1.100.000 dosis de Sinovac.

“Es un hecho realmente impresionante, es el evento solidario más grande de la historia de Colombia. Tengo que confesar que estaba nervioso”, indicó Mac Master.

Por otra parte, Carlos Antonio Lozada, senador exFarc, habló del cara a cara con Ingrid Betancourt, al que también se refirió el ganadero Roberto Lacoture.

“No he llorado, pero eso no significa que no tenga sentimientos. No se puede decir que se es inhumano porque no se derrama una lagrima”, explicó el senador.

“Los de las Farc tienen todavía las armas en la boca, en su vocabulario”, dijo Roberto.

Escuche también a Herman Bayona, presidente del Colegio Médico de Bogotá, quién se refirió al colapso en el sistema de salud de la capital debido a la pandemia del COVID-19.

“Vemos una situación de colapso en varios eslabones de la atención de los pacientes. No están siendo atendidos adecuadamente. En muchas ocasiones el seguimiento por parte de las EPS se limita a una llamada telefónica por parte de un call center”, aseguró el especialista.

No se pierda tampoco a Gloria Bernal, directora del laboratorio de economía de la Universidad Javeriana, quién se refirió al informe que señala que 26 mil estudiantes tuvieron que trasladarse de colegios privados a públicos en la pandemia.

“Al migrar estudiantes de colegios privados a públicos, debido a las condiciones socioeconómicas, hay un aumento al número de estudiantes en clases”, explicó.

Además, Nicolás Patoca, propietario de dos apartamentos en el edificio que colapsó en florida, EE.UU. contó en Mañanas BLU lo que sucedió.

“Esto colapso a la 1:30 de la mañana, nadie tuvo oportunidad de escaparse. No sonó ninguna alarma”, dijo Nicolas.

Por otro lado, Julián Moreno, alcalde de la localidad de Suba, se refirió a las afectaciones en el Portal de Transmilenio por cuenta de los ataques de vándalos en la noche del miércoles.

“Nos resulta muy difícil desde el equipo de dialogo intermediar, en la mayoría de los casos estas personas ya van con una actitud de confrontación”, explico en alcalde.

Escuche también a Felipe Ramiresz, gerente de Transmilenio, quién hablo sobre el balance que deja los nuevos hechos de vandalismo contra el sistema de transporte.

“Yo insisto que el problema aquí no es ni siquiera la infraestructura, es que esa infraestructura se usa para movilizar bogotanos, gente, a los más vulnerables”, explico Felipe.

