25 octubre de 2022 - Mañanas Blu con Néstor Morales, programa completo

En Mañanas Blu, el senador Ariel Ávila habló de lo que se aprobó y lo que no en la ley de orden público.

“Serán beneficiados los que firmaron y cometieron delitos antes de diciembre del 2016”, dijo.

Publicidad

Además, la senadora Angélica Lozano habló de la ley de orden público.

“Sí se va a buscar el desarme, incluyendo los desmovilizados que incumplieron, pero eso no implica algo similar a lo de La Habana”, aseveró.

Además, Saúl Kattan, nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol, habló del cargo que ocupará.

“En este momento no se está considerando sino evaluar lo que hay y lo que sigue”, manifestó.

Publicidad

A su vez, la directora de Asoprocambios, Martha del Pilar Martínez, habló sobre el precio del dólar en las casas de cambio.

Por otro lado, Saúl Leyva, jefe de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Puerto Colombia, habló de la fiesta en el municipio que terminó en tragedia.

Publicidad

“Es un caso de intolerancia, donde al parecer llegaron unas personas a la fiesta, le faltan el respeto a una dama y esto generó un altercado”, aseveró.

Por otra parte, Omar Callejas, colombiano deportado de México, habló de los abusos que habría sufrido en el proceso de deportación.

“Me ingresaron a un cuarto donde no había cámaras, me golpearon, me dejaron 24 horas encerrado solo y aparte de eso me robaron 500 dólares, aseguró.

Por último, Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, habló del restablecimiento de relaciones de Colombia con Venezuela.