¿Ataque terrestre a Colombia por EEUU? Mañanas Blu, miércoles, 3 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 3 de diciembre de 2025:



El coronel Edgar Correa, director del Gaula de la Policía , se pronunció sobre el rescate del hijo de Giovanny Ayala.

Sergio Cabrales, profesor e investigador del sector minero- energético, habló sobre el aumento del gas.

Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, dio detalles sobre el pronunciamiento de Trump sobre Colombia.

Jhon González, subsecretario de Gestión de Movilidad de Bogotá, enfatizó acerca de la tractomula que se partió en dos en la Autopista Norte en Bogotá.

Jean Claude Bossard, padre de joven asesinado en Bogotá, profunfizó sobre lo ocurrido con su hijo.

Escuche el programa completo aquí: