¿Ataque terrestre a Colombia por EEUU? Mañanas Blu, miércoles, 3 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 3 de diciembre de 2025:
- El coronel Edgar Correa, director del Gaula de la Policía, se pronunció sobre el rescate del hijo de Giovanny Ayala.
- Sergio Cabrales, profesor e investigador del sector minero- energético, habló sobre el aumento del gas.
- Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, dio detalles sobre el pronunciamiento de Trump sobre Colombia.
- Jhon González, subsecretario de Gestión de Movilidad de Bogotá, enfatizó acerca de la tractomula que se partió en dos en la Autopista Norte en Bogotá.
- Jean Claude Bossard, padre de joven asesinado en Bogotá, profunfizó sobre lo ocurrido con su hijo.
Escuche el programa completo aquí: