Balance de la reunión entre Petro y Trump: Mañanas Blu, miércoles, 4 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 4 de febrero de 2026:



Daniel García-Peña, embajador de Colombia en EEUU , dio detalles sobre la reunión Petro-Trump.

, dio detalles sobre la reunión Petro-Trump. El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa , se pronunció sobre la reunión Petro-Trump.

, se pronunció sobre la reunión Petro-Trump. Carlos Carrillo, director de la UNGRD , comentó acerca de las ayudas humanitarias tras la emergencia por lluvias en Córdoba.

, comentó acerca de las ayudas humanitarias tras la emergencia por lluvias en Córdoba. Gabriel Becerra, representante a la Cámara del Pacto Histórico , habló sobre los candidatos de la coalición.

, habló sobre los candidatos de la coalición. Juanita Goebertus, directora de la División de la Américas de Human Rights Watch, se refirió al Informe Mundial de 2026 de Human Rights Watch.

Escuche el programa completo aquí: