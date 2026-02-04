Balance de la reunión entre Petro y Trump: Mañanas Blu, miércoles, 4 de febrero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 4 de febrero de 2026:
- Daniel García-Peña, embajador de Colombia en EEUU, dio detalles sobre la reunión Petro-Trump.
- El general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció sobre la reunión Petro-Trump.
- Carlos Carrillo, director de la UNGRD, comentó acerca de las ayudas humanitarias tras la emergencia por lluvias en Córdoba.
- Gabriel Becerra, representante a la Cámara del Pacto Histórico, habló sobre los candidatos de la coalición.
- Juanita Goebertus, directora de la División de la Américas de Human Rights Watch, se refirió al Informe Mundial de 2026 de Human Rights Watch.
