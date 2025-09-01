Colombia consternada por muerte de Valeria Afanador: Mañanas Blu, lunes, 1 de septimbre de 2025

Actualizado: septiembre 01, 2025 04:44 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 1 de septiembre de 2025:
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, dio detalles sobre la investigación en el caso de Valeria Afanador.
- José David Name, senador del Partido de la U, se refirió a la elección del nuevo magistrado a la Corte Constitucional.
- Juvenal Díaz, gobernador de Santander, profundizó sobre la polémica por el discurso del presidente Petro en Bucaramanga.
- Jorge Luis Hernández, miembro de la junta directiva de Asocepic, se pronunció sobre las gráficas que mostró el presidente Gustavo Petro de mortalidad materna.
- Jenifer Pedraza, representante a la Cámara, habló sobre la hoja de vida de la viceministra de Igualdad, Juliana Guerrero.
- Raúl Gasca, fundador del 'Circo Hermanos Gasca', reveló detalles sobre la caída de una trapecista durante un show en Cali.
Escuche el programa completo aquí: