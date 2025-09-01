Publicidad

Colombia consternada por muerte de Valeria Afanador: Mañanas Blu, lunes, 1 de septimbre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 1 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 04:44 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 1 de septiembre de 2025:

  • Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, dio detalles sobre la investigación en el caso de Valeria Afanador.
  • José David Name, senador del Partido de la U, se refirió a la elección del nuevo magistrado a la Corte Constitucional.
  • Juvenal Díaz, gobernador de Santander, profundizó sobre la polémica por el discurso del presidente Petro en Bucaramanga.
  • Jorge Luis Hernández, miembro de la junta directiva de Asocepic, se pronunció sobre las gráficas que mostró el presidente Gustavo Petro de mortalidad materna.
  • Jenifer Pedraza, representante a la Cámara, habló sobre la hoja de vida de la viceministra de Igualdad, Juliana Guerrero.
  • Raúl Gasca, fundador del 'Circo Hermanos Gasca', reveló detalles sobre la caída de una trapecista durante un show en Cali.

Escuche el programa completo aquí:

