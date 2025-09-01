Colombia consternada por muerte de Valeria Afanador: Mañanas Blu, lunes, 1 de septimbre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 1 de septiembre de 2025:



Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca , dio detalles sobre la investigación en el caso de Valeria Afanador.

José David Name, senador del Partido de la U, se refirió a la elección del nuevo magistrado a la Corte Constitucional.

Juvenal Díaz, gobernador de Santander, profundizó sobre la polémica por el discurso del presidente Petro en Bucaramanga.

Jorge Luis Hernández, miembro de la junta directiva de Asocepic, se pronunció sobre las gráficas que mostró el presidente Gustavo Petro de mortalidad materna.

Jenifer Pedraza, representante a la Cámara, habló sobre la hoja de vida de la viceministra de Igualdad, Juliana Guerrero.

Raúl Gasca, fundador del 'Circo Hermanos Gasca', reveló detalles sobre la caída de una trapecista durante un show en Cali.

Escuche el programa completo aquí: