¿Cómo va la discusión de la reforma tributaria? Mañanas Blu, jueves, 4 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 4 de diciembre de 2025:



Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado , se pronunció sobre la iniciativa legislativa con la que el Gobierno busca evitar el tráfico de fentanilo.

Los senadores de la República Mauricio Gómez Amín y Ciro Ramírez hablaron de la discusión en el Congreso de la reforma tributaria del gobierno.

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara, dio detalles de la discusión en el Congreso de la reforma tributaria del gobierno.

Mario Mendoza, escritor colombiano, profundizó acerca de la tragedia del restaurante Pozzetto en Bogotá en 1986.

, profundizó acerca de la tragedia del restaurante Pozzetto en Bogotá en 1986. Giovanny Ayala, cantante colombiano, se expresó acerca del rescate de su hijo Miguel Ayala y de su mánager Nicolás Pantoja.

Escuche el programa completo aquí: