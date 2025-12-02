Continúa la polémica por salario mínimo 2026: Mañanas Blu, martes, 2 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 2 de diciembre de 2025:
- Sergio Fajardo, precandidato presidencial, dio detalles sobre los resultados de la encuesta Invamer.
- Jorge Rojas, presidente de DaviBank, se pronunció sobre la nueva apuesta que trae Davivienda.
- Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá, profundizó sobre la cabeza de lista al Senado.
- Daniel Briceño, concejal de Bogotá, se refirió a su renuncia al Concejo y su postulación a la Cámara.
- Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, habló sobre la polémica por la concertación del salario mínimo.
- Fabio Arias, presidente de la CUT, sobre el aumento del salario mínimo.
Escuche el programa completo aquí: