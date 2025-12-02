Continúa la polémica por salario mínimo 2026: Mañanas Blu, martes, 2 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 2 de diciembre de 2025:



Sergio Fajardo, precandidato presidencial , dio detalles sobre los resultados de la encuesta Invamer.

, dio detalles sobre los resultados de la encuesta Invamer. Jorge Rojas, presidente de DaviBank , se pronunció sobre la nueva apuesta que trae Davivienda.

, se pronunció sobre la nueva apuesta que trae Davivienda. Luis Eduardo Garzón, exalcalde de Bogotá , profundizó sobre la cabeza de lista al Senado.

, profundizó sobre la cabeza de lista al Senado. Daniel Briceño, concejal de Bogotá , se refirió a su renuncia al Concejo y su postulación a la Cámara.

, se refirió a su renuncia al Concejo y su postulación a la Cámara. Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco , habló sobre la polémica por la concertación del salario mínimo.

, habló sobre la polémica por la concertación del salario mínimo. Fabio Arias, presidente de la CUT, sobre el aumento del salario mínimo.

Escuche el programa completo aquí: