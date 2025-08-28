Continúa tensión por llegada de buques al Caribe: Mañanas Blu, jueves, 28 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 28, 2025 04:32 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 28 de agosto de 2025:
- Julián Sánchez, alcalde de Soacha, se pronunció sobre la fuga de gas que tiene cerrada la Autopista Sur en ambos sentidos.
- Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, habló del proyecto que busca cambiar la edad de responsabilidad penal de 18 a 14 años.
- James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, se refirió al despliegue de buques estadounidenses en el Caribe.
- Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, profundizó sobre la petición del presidente Gustavo Petro a MinSalud de intervenir el sistema de salud en el departamento.
- Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, Córdoba, dio detalles del encuentro RiverCity Global Forum 2025 que se celebra en la ciudad.
Escuche el programa completo aquí: