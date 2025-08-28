Publicidad

Continúa tensión por llegada de buques al Caribe: Mañanas Blu, jueves, 28 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 28 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 04:32 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 28 de agosto de 2025:

  • Julián Sánchez, alcalde de Soacha, se pronunció sobre la fuga de gas que tiene cerrada la Autopista Sur en ambos sentidos.
  • Carolina Arbeláez, representante a la Cámara, habló del proyecto que busca cambiar la edad de responsabilidad penal de 18 a 14 años.
  • James Story, exembajador de Estados Unidos en Venezuela, se refirió al despliegue de buques estadounidenses en el Caribe.
  • Nubia Carolina Córdoba, gobernadora de Chocó, profundizó sobre la petición del presidente Gustavo Petro a MinSalud de intervenir el sistema de salud en el departamento.
  • Hugo Kerguelén, alcalde de Montería, Córdoba, dio detalles del encuentro RiverCity Global Forum 2025 que se celebra en la ciudad.

Escuche el programa completo aquí:

