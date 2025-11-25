¿Cuál es el camino de la reforma pensional? Mañanas Blu, martes, 25 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 25 de noviembre de 2025:
- Diego Molano, exministro de Defensa, se pronunció sobre la salida del general Juan Miguel Huertas en 2022.
- Daniel Palacios, exministro del Interior, habló sobre el general Juan Miguel Huertas.
- Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, dio detalles de cómo va la reforma pensional.
- Andrés Velasco, presidente de Asofondos, profundizó sobre la reforma pensional.
- Gaby Arellano, exdiputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, dio detalles sobre el Cartel de los Soles.
- Efraín Cepeda, senador del partido Conservador, se refirió a los debates sobre la reforma tributaria.
Escuche el programa completo aquí: