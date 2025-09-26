¿Cuál será el futuro del Pacto Histórico? Mañanas Blu, viernes, 26 de septiembre de 2025

Actualizado: 26 de sept, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 26 de septiembre de 2025:
- Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacho Histórico, dio detalles sobre la elección del candidato a la Presidencia del partido.
- Gloria Flórez, senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico, se refirió al descarte de la consulta interna en el partido para elegir candidato presidencial.
- Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, profundizó sobre su intervención acerca del futuro del presidencialismo en Colombia en el Congreso Nacional de Comerciantes.
- Fulberto Guevara, gobernador de Vichada, se pronunció sobre el memorando de entendimiento de Vichada, Guainía y el estado Amazonas de Venezuela.
- Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó lo que sucede con la disminución en la natalidad en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: