¿Cuál será el futuro del Pacto Histórico? Mañanas Blu, viernes, 26 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 26 de septiembre de 2025:



Gabriel Becerra, representante a la Cámara por el Pacho Histórico , dio detalles sobre la elección del candidato a la Presidencia del partido.

Gloria Flórez, senadora y precandidata presidencial del Pacto Histórico, se refirió al descarte de la consulta interna en el partido para elegir candidato presidencial.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, profundizó sobre su intervención acerca del futuro del presidencialismo en Colombia en el Congreso Nacional de Comerciantes.

Fulberto Guevara, gobernador de Vichada, se pronunció sobre el memorando de entendimiento de Vichada, Guainía y el estado Amazonas de Venezuela.

, se pronunció sobre el memorando de entendimiento de Vichada, Guainía y el estado Amazonas de Venezuela. Piedad Urdinola, directora del Dane, explicó lo que sucede con la disminución en la natalidad en Colombia.

