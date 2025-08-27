Decisiones políticas importantes para Colombia: Mañanas Blu, miércoles, 27 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 27 de agosto de 2025:



Jhonny Casanova, alcalde de El Retorno, Guavire , dio detalles sobre los 34 militares secuestrados en el municipio.

, dio detalles sobre los 34 militares secuestrados en el municipio. Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial , se refirió a su proceso de precandidatura.

, se refirió a su proceso de precandidatura. Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE , profundizó sobre la campaña de Petro Presidente de 2022.

, profundizó sobre la campaña de Petro Presidente de 2022. José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, habló sobre el esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP).

Escuche el programa completo aquí: