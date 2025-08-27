Decisiones políticas importantes para Colombia: Mañanas Blu, miércoles, 27 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 27, 2025 03:39 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 27 de agosto de 2025:
- Jhonny Casanova, alcalde de El Retorno, Guavire, dio detalles sobre los 34 militares secuestrados en el municipio.
- Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial, se refirió a su proceso de precandidatura.
- Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE, profundizó sobre la campaña de Petro Presidente de 2022.
- José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, habló sobre el esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP).
Escuche el programa completo aquí: