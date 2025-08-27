Publicidad

Decisiones políticas importantes para Colombia: Mañanas Blu, miércoles, 27 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 27 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 27, 2025 03:39 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 27 de agosto de 2025:

  • Jhonny Casanova, alcalde de El Retorno, Guavire, dio detalles sobre los 34 militares secuestrados en el municipio.
  • Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial, se refirió a su proceso de precandidatura.
  • Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE, profundizó sobre la campaña de Petro Presidente de 2022.
  • José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, habló sobre el esquema de las Asociaciones Público Privadas (APP).

Escuche el programa completo aquí:

