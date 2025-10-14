En vivo
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Esperanza en Oriente Medio por acuerdo de paz en Gaza: Mañanas Blu, martes, 14 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 14 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 14 de octubre de 2025:

  • Rebeca González, esposa de Elkana Bohbot, colombo- israelí liberado, dio detalles acerca de la liberación de su esposo.
  • Mauricio Vera, comisionado de Contenidos Audiovisuales de la CRC, se refirió al requerimiento de información de contenidos periodísticos y noticiosos.
  • Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, y Fabio Arias, presidente de la CUT, hablaron sobre las manifestaciones que se llevarán a cabo.
  • César Pardo, presidente de Conalgodón, se refirió a los aranceles del presidente que interpone Donald Trump.

Escuche el programa completo aquí:

