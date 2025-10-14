Esperanza en Oriente Medio por acuerdo de paz en Gaza: Mañanas Blu, martes, 14 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 14 de octubre de 2025:



Rebeca González, esposa de Elkana Bohbot, colombo- israelí liberado , dio detalles acerca de la liberación de su esposo.

Mauricio Vera, comisionado de Contenidos Audiovisuales de la CRC, se refirió al requerimiento de información de contenidos periodísticos y noticiosos.

Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, y Fabio Arias, presidente de la CUT, hablaron sobre las manifestaciones que se llevarán a cabo.

César Pardo, presidente de Conalgodón, se refirió a los aranceles del presidente que interpone Donald Trump.

