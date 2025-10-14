Esperanza en Oriente Medio por acuerdo de paz en Gaza: Mañanas Blu, martes, 14 de octubre de 2025

Actualizado: 14 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 14 de octubre de 2025:
- Rebeca González, esposa de Elkana Bohbot, colombo- israelí liberado, dio detalles acerca de la liberación de su esposo.
- Mauricio Vera, comisionado de Contenidos Audiovisuales de la CRC, se refirió al requerimiento de información de contenidos periodísticos y noticiosos.
- Carolina Jiménez, vicerrectora de la sede Bogotá de la Universidad Nacional, y Fabio Arias, presidente de la CUT, hablaron sobre las manifestaciones que se llevarán a cabo.
- César Pardo, presidente de Conalgodón, se refirió a los aranceles del presidente que interpone Donald Trump.
Escuche el programa completo aquí: