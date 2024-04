Estos son los puntos clave de la reforma pensional: Mañanas Blu, 24 de abril de 2024

Este miércoles, 24 de abril, la senadora María José Pizarro destacó en Mañanas Blu la aprobación de la primera mitad del trámite de la reforma pensional en el Senado de la República. De acuerdo con la explicación de la legisladora del Pacto Histórico, la reforma busca ajustar las condiciones de jubilación y mejorar la cobertura para los ciudadanos que actualmente no reciben ningún tipo de pensión.

“Son interpretaciones completamente distintas en una visión absolutamente individual y cero colectiva. Pues por supuesto, mi visión individual es que yo ahorro para mi pensión y me importa cinco si el resto de la sociedad puede ahorrar"

Por otro lado, Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico Colombiano Capítulo Antioquia y miembro de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, entregó detalles en Mañanas Blu sobre las preocupaciones del sector con respecto a las políticas de salud del Gobierno.

Sobre las IPS, señaló que "no podrán prestar los servicios porque no pueden prestar los servicios a pérdida y los profesionales de salud no podrán prestar los servicios que deben prestar", relató.

Publicidad

Entretanto, Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández, el fundador de Daily Cop, una entidad señalada por actividades de captación ilegal de dinero, dijo que ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificarán la denuncia que indica que a la campaña Petro Presidente ingresaron dinero de esa compañía.

“Nosotros nos ratificamos en el testimonio. Esto es una ratificación legal que, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista procesal penal, no tiene ningún inconveniente en su legitimidad y pues obviamente él como testigo está en toda la capacidad y calidad de ratificarse directamente sobre lo dicho. (…) Acá se tienen fechas, datos, lugares, que es lo que un testimonio verídico requiere”, reveló el abogado

Publicidad

El medio Le Point público un artículo donde se exponen sospechas de la existencia de una mezquita en la ciudad de Bogotá, en Colombia, la cual estaría siendo usada con el fin de propagar la influencia de grupos islamistas radicales en América Latina.

En diálogo con Mañanas Blu, Marlon Cantillo, director de la Confesión Islamica Ahlul Bayt Colombia, negó dichas afirmaciones y de paso las rechazó.

"Cuando el periodista nos contacta lo hace justificando temas de cultura y ahí nos pregunta si tenemos alguna relación con Hezbollah y nosotros lo negamos", aseguró.

Escuche el programa completo en el audio adjunto: