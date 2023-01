Guatemala y Colombia no están en crisis diplomática: reviva Mañanas Blu, programa completo

En diálogo con Mañanas Blu, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó las razones por las que no está de acuerdo con el proyecto del ministro Néstor Osuna, quien, en diálogo con Blu Radio, refutó a la funcionaria.

“En estos primeros tres años de alcaldía nosotros logramos reducir el homicidio, tenemos la cifra de homicidio más baja en la historia de Bogotá con 12,8% y vamos a seguirla bajando. La ciudad ha mejorado en homicidios, el robo de carros, de motos, de bicicletas, etc, pero lo que no baja es el atraco a personas, que es el tormento de los ciudadanos. El Estado debe garantizarles a las personas que no los roben y resulta que lo que está proponiendo el ministro de Justicia es que quieren hacer una “humanización de las cárceles”, el cual busca encarcelamiento para aliviar el hacinamiento, y no estoy de acuerdo con eso”, manifestó.

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, defendió el proyecto de humanización de las cárceles, dijo que no significa impunidad, en referencia a unas declaraciones que hizo la alcaldesa Claudia López en Mañanas Blu .

“A la alcaldesa, probablemente, le hayan dado una idea errónea del proyecto. El proyecto no es un proyecto de excarcelación ni de impunidad. Es un proyecto que le apunta a la resocialización. Es decir, que las personas que estén presas trabajen, estudien, desarrollen alguna actividad para que cuando salgan desarrollen algún oficio”, explicó.

A su vez, Búcaro, canciller de Guatemala, habló en Mañanas Blu sobre si hay crisis diplomática entre el país centroamericano con Colombia.

“Yo pienso que no hay crisis; al contrario, estamos viendo los elementos de un trabajo conjunto de esta reunión que fue muy cordial. Debemos ver esto como un tema macro e histórico por los temas que tenemos por delante", refirió.

Por otro lado, Sebastián Caballero, vicepresidente de la SAE, en diálogo con Mañanas Blu, reveló detalles sobre los folios entregados a la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la citación que les hizo el ente para que entreguen información frente a presuntos hechos de corrupción en la entidad.

“El presidente de la SAE constituyó a través de resolución un equipo de inventarios indistintamente del trabajo conjunto que se pensaba realizar con la Fiscalía. Nosotros internamente hemos designado un equipo de inventario”, dijo.

Asimismo, Diego Rodríguez, gerente médico de Tecnofarma, la farmacéutica que distribuye esta vacuna en el país, entregó detalles sobre el proceso.

“El Invima ya dio el visto bueno para esa vacuna, sin embargo, en el procedimiento indica que el siguiente paso está en manos de Ministerio de Salud; deberá revisar esta información, realizar un documento que se llama lineamiento y a partir de ese punto distribuir la información para esta oportunidad para los niños”, dijo.