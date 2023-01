"Aquí solo hay populismo de impunidad”: arremetida de Claudia López contra proyecto del Gobierno

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en un evento público, manifestó su rechazo a la propuesta de humanización del sistema carcelario, justicia restaurativa y reforma del sistema penal, que propone el Gobierno nacional, de mano del ministro de Justicia, Néstor Osuna.

En diálogo con Mañanas Blu, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, explicó las razones por las que no está de acuerdo con el proyecto del ministro Néstor Osuna, quien, en diálogo con Blu Radio, refutó a la funcionaria.

“En estos primeros tres años de alcaldía nosotros logramos reducir el homicidio, tenemos la cifra de homicidio más baja en la historia de Bogotá con 12,8% y vamos a seguirla bajando. La ciudad ha mejorado en homicidios, el robo de carros, de motos, de bicicletas, etc, pero lo que no baja es el atraco a personas, que es el tormento de los ciudadanos. El Estado debe garantizarles a las personas que no los roben y resulta que lo que está proponiendo el ministro de Justicia es que quieren hacer una “humanización de las cárceles”, el cual busca encarcelamiento para aliviar el hacinamiento, y no estoy de acuerdo con eso”, manifestó.

Según López, a la Policía y a la Fiscalía le cuesta infiltrar bandas criminales, pero cuando se trata del atraco ocho de cada 10 personas terminan quedando libres: “El ministro de Justicia, Néstor Osuna, plantea que a unos delincuentes le van a bajar la apena y a otros a casa por cárcel, lo cual es impunidad plena, mientras que los delitos menores como: raponeros, ladrones, extorsionadores, etc, podrían salir de prisión, lo cual pienso que es impunidad. Y si el Gobierno no puede con unos apartamenteros sencillamente no lo hará con el ELN”.

Asimismo, la alcaldesa Claudia López tildó el proyecto liderado por el ministro Néstor Osuna como populismo de impunidad, ya que no piensa en la ciudadanía y en su seguridad.

“A las personas que las intimida alguien con un cuchillo y les roba las cosas donde quieren ver a ese delincuente, lo más probable en la cárcel. Esto no es fetichismos, aquí lo que hay es populismo de impunidad, esto es la feria de la impunidad. El Estado le va a decir a los jóvenes de Colombia, a las mujeres y a la clase media, etc, que si los roban no importa. Yo soy servidora pública de un Estado social de derecho y que no me vengan a decir que no hay justicia social”, aseveró.

En diálogo con Blu Radio, el ministro Osuna, defendió el proyecto de humanización, dijo que no significa impunidad y que lo que busca es resocializar a los delincuentes,

“A la alcaldesa, probablemente, le hayan dado una idea errónea del proyecto. El proyecto no es un proyecto de excarcelación ni de impunidad. Es un proyecto que le apunta a la resocialización. Es decir, que las personas que estén presas trabajen, estudien, desarrollen alguna actividad para que cuando salgan desarrollen algún oficio”, explicó.