¿Irregularidades en la campaña Petro Presidente? Mañanas Blu, viernes, 28 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 28 de noviembre de 2025:
- Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán, Cauca, dio detalles sobre el atentado contra el coronel Granados.
- Gregorio Eljach, procurador general de la nación, profundizó sobre la infiltración de las disidencias.
- Eduardo Noriega, delegado del presidente Petro en Colombia Humana, habló sobre la campaña Petro Presidente.
- Guillermo García Realpe, expresidente de la junta directiva de Ecopetrol, se pronunció sobre el Permian.
Escuche el programa completo aquí: