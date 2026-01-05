Maduro comparecerá ante la justicia de Manhattan: Mañanas Blu, lunes, 5 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 5 de enero de 2026:



Ana Karina García, migrante venezolana, Gabriel Bonilla, comediante venezolano, Carolina Martínez, migrante venezolana en República Dominicana y Cesar Augusto Marquéz, venezolano exiliado en España , hablaron sobre la captura de Nicolás Maduro.

, hablaron sobre la captura de Nicolás Maduro. Alejandro Rincón, periodista en Nueva York y Rick de La Torre, ex alto oficial de operaciones de la CIA , dieron detalles sobre el traslado de Maduro a la Corte en Manhattan.

, dieron detalles sobre el traslado de Maduro a la Corte en Manhattan. Sergio Fajardo, precandidato presidencial , se pronunció sobre el choque entre el presidente Petro y Donald Trump.

, se pronunció sobre el choque entre el presidente Petro y Donald Trump. Abelardo de La Espriella, candidato presidencial , comentó sobre la captura de Nicolás Maduro.

, comentó sobre la captura de Nicolás Maduro. Claudia López, precandidata presidencial , dio su perspectiva sobre la transición democrática en Venezuela.

, dio su perspectiva sobre la transición democrática en Venezuela. Miguel Henrique Otero, director del periódico El Nacional , profundizó sobre la captura de Nicolás Maduro.

, profundizó sobre la captura de Nicolás Maduro. Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se refirió a la captura de Maduro.

Escuche el programa completo aquí: