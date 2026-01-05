Maduro comparecerá ante la justicia de Manhattan: Mañanas Blu, lunes, 5 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 5 de enero de 2026:
- Ana Karina García, migrante venezolana, Gabriel Bonilla, comediante venezolano, Carolina Martínez, migrante venezolana en República Dominicana y Cesar Augusto Marquéz, venezolano exiliado en España, hablaron sobre la captura de Nicolás Maduro.
- Alejandro Rincón, periodista en Nueva York y Rick de La Torre, ex alto oficial de operaciones de la CIA, dieron detalles sobre el traslado de Maduro a la Corte en Manhattan.
- Sergio Fajardo, precandidato presidencial, se pronunció sobre el choque entre el presidente Petro y Donald Trump.
- Abelardo de La Espriella, candidato presidencial, comentó sobre la captura de Nicolás Maduro.
- Claudia López, precandidata presidencial, dio su perspectiva sobre la transición democrática en Venezuela.
- Miguel Henrique Otero, director del periódico El Nacional, profundizó sobre la captura de Nicolás Maduro.
- Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se refirió a la captura de Maduro.
Escuche el programa completo aquí: