Manejo de las emociones, clave para tener el control de situaciones adversas

Ayer, la situación de vuelos cancelados me hizo recordar los momentos en los que he pasado por esa experiencia y cómo he reaccionado. Llegar al aeropuerto y recibir esa noticia trastoca nuestros planes, impide cumplir compromisos preestablecidos y nos deja sin saber qué hacer.

Creo que son situaciones que ponen a prueba nuestra capacidad para gestionar las emociones. Debo confesar que me cuesta mucho en esos momentos; en ocasiones, he perdido la paciencia y, seguramente, he dicho cosas de las que luego me he arrepentido, porque pueden ser hirientes para las personas que nos atienden, quienes probablemente no tienen la culpa de lo que está ocurriendo.

Con el tiempo, he mejorado en la gestión de mis impulsos emocionales y he identificado cinco acciones que me ayudan en esos momentos: Identifica tus emociones: Ponle nombre a lo que sientes. ¿Estás enojado, triste, asustado? Al reconocer tus emociones, les quitas poder. Acepta tus emociones: Todas las emociones son válidas, incluso las negativas. No te juzgues por sentirlas.

Es normal y sano tener esas emociones. Negarlas es una forma de cederles el control en ese momento, lo que puede ser contraproducente. Observa tus sensaciones físicas: Cuando experimentes una emoción fuerte, presta atención a las sensaciones físicas que la acompañan (tensión muscular, aceleración del corazón, etc.).

Esto te ayuda a tomar conciencia de la situación y a recuperar el control de tus pensamientos.

Respiración profunda: La respiración profunda es una técnica sencilla pero poderosa para calmar el sistema nervioso. Oxigena el cerebro y te ayuda a seguir adelante con mayor claridad.

Expresa tus emociones de manera asertiva: Aprende a expresar tus necesidades y sentimientos sin culpar a los demás. Trata de centrarte en los hechos con cuidado y serenidad. Sé que no es fácil, pero todos debemos trabajar en ello.

A veces, dejarnos llevar por nuestros impulsos emocionales puede sabotear algo en lo que hemos trabajado durante mucho tiempo. Recuerda que nadie tiene por qué soportar tus reacciones negativas ante la realidad. Eres responsable de actuar de la mejor manera en esos momentos tan frustrantes. Eres el dueño de tu vida. Sé responsable contigo mismo.