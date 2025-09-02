Polémica por IVA y reforma tributaria en Colombia: Mañanas Blu, martes, 2 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 02, 2025 03:32 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 2 de septiembre de 2025:
- María Patricia Balanta, ternada a magistrada de la Corte Constitucional, profundizó sobre su candidatura a la Corte.
- Frank Pearl, presidente de ACP, explicó los detalles sobre la reforma tributaria.
- María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se refirió al el incremento del IVA en el país.
- Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, dio detalles sobre el incremento del IVA.
- Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, se pronunció sobre el incremento del IVA.
- Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, habló sobre el incremento del IVA en los juegos de azar.
- Juliana Guerrero, viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, se refirió por primera vez a su cargo.
- Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, dio declaraciones sobre el caso de su hija.
Escuche el programa completo aquí: