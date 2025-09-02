Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Polémica por IVA y reforma tributaria en Colombia: Mañanas Blu, martes, 2 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 2 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 03:32 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 2 de septiembre de 2025:

  • María Patricia Balanta, ternada a magistrada de la Corte Constitucional, profundizó sobre su candidatura a la Corte.
  • Frank Pearl, presidente de ACP, explicó los detalles sobre la reforma tributaria.
  • María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se refirió al el incremento del IVA en el país.
  • Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, dio detalles sobre el incremento del IVA.
  • Esteban Ramos, gerente de la Fábrica de Licores de Antioquia, se pronunció sobre el incremento del IVA.
  • Juan Carlos Restrepo, presidente de Asojuegos, habló sobre el incremento del IVA en los juegos de azar.
  • Juliana Guerrero, viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, se refirió por primera vez a su cargo.
  • Manuel Afanador, padre de Valeria Afanador, dio declaraciones sobre el caso de su hija.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos