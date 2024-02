Preocupante informe de la Contraloría sobre las EPS: Mañanas Blu, febrero 19 de 2024

Este lunes, 19 de febrero, en diálogo con Mañanas Blu, el ministro de Justicia Néstor Osuna entregó detalles sobre la reforma de justicia, que busca hacer ajustes en el sistema de salud y de la cual también se rumoró sobre todo desde la oposición que esos retoques a la Constitución se les asimilaban a cambiar un artículo sobre la elección presidencial.

"La instrucción que yo recibí del presidente es buscar la mejor reforma a la justicia sin tocar la Constitución. Pero una vez que hemos convocado esta comisión de personas muy notables y muy expertas, varios de ellos han hablado de la conveniencia de introducir algunas pequeñas retoques a la Constitución", dijo Osuna.

Por otro lado, el municipio de Segovia, ubicado en Antioquia, enfrenta una situación de seguridad compleja debido a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, el Ejército Nacional y otros grupos armados. Edwin Alexander Castañeda, alcalde de Segovia, informó en Mañanas Blu, con Néstor Morales que, aproximadamente, 800 personas en varias veredas del municipio están confinadas como resultado directo de los combates.

Estamos hablando de un aproximado de 800 personas. Y es donde pedimos también el apoyo del Ejército, que a través de de los helicópteros, podamos ingresar líderes para estas personas, las cuales ya presentan desabastecimiento. No han podido hacer sus labores cotidianas por temor a quedar en el fuego cruzado. Entonces es para ocupante la situación", dijo el funcionario explicó el alcalde Castañeda

Además, el contralor general de la República (e), Carlos Mario Zuluaga, se refirió a su más reciente informe sobre la situación financierade las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El documento revela que el 80% de las EPS no cumplen con los estándares de solvencia y reservas técnicas exigidos, lo que representa un riesgo para su estabilidad y funcionamiento.

Publicidad

“Significa que hay unos indicadores que establece la ley, como el de solvencia o el de las reservas técnicas, que no están siendo cumplidas por estas 16 EPS. Son 16 realmente, las que no están cumpliendo esos tres indicadores. Algunas cumplen dos, otras cumplen uno, pero estas cinco cumplen los tres indicadores, 16 no cumplen ninguno de los tres indicadores y algunas se reparten entre un indicador y otro, lo que hace de que el nivel de cumplimiento de las obligaciones de ley que tienen las EPS en Colombia pongan en riesgo, digamos, su propia estabilidad y su propio autosostenimiento”, dijo Zuluaga.

Entretanto, Irama Movil, lideresa indígena de La Guajira, habló sobre la situación en La Guajira, donde estan parqueados 40 carrotanques de agua y que históricamente se ha conocido como una zona con escasez de este recurso.

Publicidad

"Un camión pesado al hacer un trayecto hacia un punto donde la vía no está en condiciones, el camión muy seguramente se va a varar tan sólo con que caiga en un hueco, se va a varar inmediatamente y no va no va a seguir porque es demasiado pesado", dijo.

Por último, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre la decisión el Gobierno sobre la destinación de las vigencias futuras. Según dijo, celebran “la corrección” que se hizo porque se “honran los compromisos que había asumido la Nación”; sin embargo, aseguró que eso no resuelve los problemas yfaltantes que tienen las vías de 4G del departamento, que, precisó, se acercan a los tres billones de pesos.

El mandatario local señaló que en los montos asignados en vigencias futuras, que ya son compromisos presupuestales del Gobierno, otros tramos como el túnel del Toyo estaban por fuera; se salvaron, pero hay “dificultades”.

Escuche el programa completo en el audio adjunto: