Problemas de orden público: Mañanas Blu, con Néstor Morales, programa 14 de agosto de 2023

Este fin de semana tres policías murieron luego de un ataque en Morales, Cauca , atribuido a las disidencias de las Farc que operan en esa zona, la columna ‘Jaime Martínez’.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el gobernador del Cauca pidió a la fuerza pública “hacer lo que le corresponde” tras los varios ataques con explosivos en este fin de semana , aclarando que “no es que no lo estén haciendo”, pero, con las necesidades que ahora tiene el departamento, “por mucho que se haga lo más seguro es que haya circunstancias de ese tipo”, es decir, enfrentamientos, ataques y, por ende, más víctimas.

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Camilo González, jefe negociador del Gobierno en el proceso de diálogos de paz con las disidencias de ‘Iván Mordisco’, habló sobre cómo van las conversaciones con el grupo que sigue cometiendo ataques en varias zonas del país.

El jefe negociador aclaró que el cese el fuego con estas disidencias se pactó en enero por seis meses y ahora están en busca de un nuevo periodo de cese de actividades.

En una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, la Gobernadora de La Guajira, Diala Wilches , resaltó la importancia de una transición energética segura y planificada en medio de la posible salida de la extracción minera, particularmente del Cerrejón , principal fuente de recursos y regalías para el departamento.

"La dependencia presupuestal que tenemos de las regalías del Cerrejón es indiscutible. Estas regalías son fundamentales para apoyar sectores vitales como la salud, el agua, la educación y las vías en nuestro departamento," afirmó la gobernadora durante la entrevista.

Catalina Usme para rato , así es, la capitana de la Selección Colombia femenina confirmó que aún no se retirará del fútbol profesional y que, contrario a los rumores tras el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, seguirá enfocada preparándose para la próxima Copa del Mundo en unos años.

“Todavía me siento demasiado vital futbolísticamente, me siento en mis mejores años y mis mejores momentos. Así que no, todavía no he contemplado la posibilidad de cuándo me voy a retirar. Mientras mi cuerpo me lo permita y me sienta en buena forma aportando al equipo, ahí voy a estar”, comentó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.