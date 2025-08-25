Publicidad

Pulso de seguridad en el país tras atentado en Cali: Mañanas Blu, lunes 25 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 25 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morales-Director-Mañanas-Blu.jpg
Director de Mañanas Blu, Néstor Morales
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 12:15 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 25 de agosto de 2025:

  • El general Óscar Gómez, director de la Escuela de Aviación 'Marco Fidel Suárez', habló sobre la situación de orden público en el Valle del Cauca.
  • Antonio Ledezma, líder opositor venezolano y exalcalde de Caracas, se manifestó sobre el despliegue militar de Estados Unidos.
  • Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, dio detalles sobre la renuncia a la prescripción del proceso judicial en contra del exmandatario.
  • Alejandro Eder, alcalde de Cali, explicó la situación que acontece en la ciudad tras el fallecimiento de otra persona que había resultado herida en el atentado.

Escuche el programa completo aquí:

