¿Quién apoyó la campaña Petro Presidente? Mañanas Blu, lunes, 24 de noviembre de 2025

Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia , se pronunció sobre la infiltración de las disidencias.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se refirió a la presunta protección y financiación a la campaña Petro, marcada por infiltraciones de las disidencias.

Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, profundizó sobre los 17 menores que estaban en poder de una secta en Yarumal, Antioquia.

Antonio Ledezma, líder opositor venezolano, dio detalles sobre el Cartel de los Soles.

Everth Bustamante, exdirigente del M-19, habló sobre su libro 'Rebeldía, armas y Democracia'.

Francisco Rossi, director de Invima, se expresó acerca del medicamento Bupivacaína.

