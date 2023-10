¿Quién ganará la segunda vuelta en Argentina?: Mañanas Blu, octubre 23 de 2023

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el politólogo argentino Gustavo Marangoni habló de los resultados de la primera vuelta de Argentina y de lo que podría darse en la segunda entre el actual ministro de Economía Sergio Massa y el ultraderechista Javier Milei.

“En los últimos días había quienes hablaban de un empate o de una ligera ventaja a favor de Sergio Massa (…) Lo que hemos visto es una recuperación de un piso electoral por parte del peronismo, que se pudo lograr a pesar de la crisis económica que se traduce en un indicador de alta inflación que tiene el país”, precisó Marangon.

Además, también pasó por los micrófonos el candidato a la Alcaldía de Bogotá Rodrigo Lara, quien hizo hincapié en la independencia de su campaña y en la ausencia de apoyo de las maquinarias políticas de otros contendientes.

“La del Gobierno nacional, la de Petro con Bolívar, por supuesto, eso es una maquinaria con un Gobierno muy grande. Y la de Claudia López, que está entregada y muy jugada con la campaña de Carlos Fernando Galán. Son dos maquinarias, son opulentas, tienen vallas, tienen dinero”, dijo Lara.

Horacio José Serpa es uno de los candidatos que disputará la Alcaldía de Bucaramanga en las elecciones de este 29 de octubre. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, habló de sus propuestas y, además, respondió a algunas polémicas en las que se ha visto involucrado, como el apoyo que, supuestamente, ha recibido de Hugo Aguilar, lo cual negó.

“Yo nunca jamás he ido (a su casa) ni conozco a Hugo Aguilar Naranjo, nunca en mi vida me lo he encontrado. Me he encontrado con los hijos en los aeropuertos, me he encontrado con el exgobernador Richard Aguilar y Mauricio Aguilar en los aeropuertos, además compartí con Richard Aguilar en el Senado de la República, pero eso no es cierto”, recalcó Serpa.

Por último, Juan Carlos Upegui, candidato a la Alcaldía de Medellín habló en Mañanas Blu sobre su carrera por llegar al cargo, el ambiente de hostilidad entre campañas y la financiación de la suya, que ha generado ruido en los últimos días.

“Nosotros hemos hecho varios procesos de auditoría... tenemos hasta tres filtros. Y cuando vemos que esos donantes no cumplen requisitos, con toda la transparencia no se reciben las donaciones. Eso es transparente y se puede realizar de forma que está auditado inclusive por el Consejo Nacional Electoral ”, dijo.

Escuche el programa completo de Mañanas Blu en el audio adjunto: