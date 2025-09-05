Publicidad

Reacciones sobre el fin de espectáculos con animales: Mañanas Blu, viernes, 5 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 5 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:44 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 5 de septiembre de 2025:

  • Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habló acerca de la clasificación de Colombia al Mundial 2026.
  • Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, se pronunció acerca de si se está negociando para traer a Colombia gas venezolano.
  • Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional, dio detalles de la decisión del Consejo de Estado validando la elección de José Ismael Peña.
  • Esmeralda Hernández, senadora de la República, se manifestó sobre la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la prohibición a corridas de toros.
  • Hugo García, presidente de la Federación Nacional de Gallos de Colombia, profundizó sobre la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la prohibición de las peleas de gallos.

Escuche el programa completo aquí:

