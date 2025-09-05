Reacciones sobre el fin de espectáculos con animales: Mañanas Blu, viernes, 5 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 5 de septiembre de 2025:



Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol , habló acerca de la clasificación de Colombia al Mundial 2026.

, habló acerca de la clasificación de Colombia al Mundial 2026. Mónica de Greiff, presidenta de la junta directiva de Ecopetrol , se pronunció acerca de si se está negociando para traer a Colombia gas venezolano.

, se pronunció acerca de si se está negociando para traer a Colombia gas venezolano. Leopoldo Múnera, rector de la Universidad Nacional , dio detalles de la decisión del Consejo de Estado validando la elección de José Ismael Peña.

, dio detalles de la decisión del Consejo de Estado validando la elección de José Ismael Peña. Esmeralda Hernández, senadora de la República , se manifestó sobre la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la prohibición a corridas de toros.

, se manifestó sobre la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la prohibición a corridas de toros. Hugo García, presidente de la Federación Nacional de Gallos de Colombia, profundizó sobre la decisión de la Corte Constitucional de dejar en firme la prohibición de las peleas de gallos.

Escuche el programa completo aquí: