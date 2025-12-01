Resultados de encuesta Invamer sobre intención de voto: Mañanas Blu, lunes, 1 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 1 de diciembre de 2025:
- Martín Orozco, gerente general de Invamer, analizó los resultados de la encuesta de intención de voto para los precandidatos presidenciales.
- Peter Cerdá, vicepresidente regional de las Américas de IATA, dio detalles sobre la conexión de vuelos con Venezuela.
- María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, se pronunció sobre la demora en vuelos por la emergencia de las aeronaves A320.
- Carlos Carrillo, director de la UNGRD, profundizó sobre qué está pasando con el volcán Puracé.
Escuche el programa completo aquí: