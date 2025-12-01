Resultados de encuesta Invamer sobre intención de voto: Mañanas Blu, lunes, 1 de diciembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 1 de diciembre de 2025:



Martín Orozco, gerente general de Invamer , analizó los resultados de la encuesta de intención de voto para los precandidatos presidenciales.

, analizó los resultados de la encuesta de intención de voto para los precandidatos presidenciales. Peter Cerdá, vicepresidente regional de las Américas de IATA , dio detalles sobre la conexión de vuelos con Venezuela.

, dio detalles sobre la conexión de vuelos con Venezuela. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte , se pronunció sobre la demora en vuelos por la emergencia de las aeronaves A320.

, se pronunció sobre la demora en vuelos por la emergencia de las aeronaves A320. Carlos Carrillo, director de la UNGRD, profundizó sobre qué está pasando con el volcán Puracé.

Escuche el programa completo aquí: