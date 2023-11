Reunión Petro y gobernadores: Mañanas Blu, noviembre 8 de 2023

Este miércoles, 8 de noviembre, pasó por los micrófonos de Mañanas Blu, con Néstor Morales, Nubia Carolina Córdoba, gobernadora electa de Chocó, quien se refirió a la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con 14 gobernadores.

“Yo eso no lo escuché dentro de la reunión, lo que escuché es que la idea es hacerlo en general con todos los departamentos y la razón por la que el presidente convoca una primera reunión con los departamentos (…) era, como él mismo lo dijo, que fueron cercanos al proceso anterior de elección”, sentenció.

Para referirse al mismo encuentro y a la cumbre de la Federación Nacional de Departamentos que se lleva a cabo en Santa Marta en la que se espera la presencia del presidente Petro, habló el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo.

"Somos más de 50 entre salientes y entrantes acá en una agenda académica…Nosotros tenemos las puertas abiertas, la mejor disposición para que este país sea escuchado desde la región. Acá somos 32 departamentos. No somos 15, no somos 10, no somos 20. Yo creo que esos espacios son importantes porque Colombia es una sola”, señaló", puntualizó Jaramillo.

Por otro lado, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa , se pronunció en el programa para aclarar el propósito de la asamblea extraordinaria de la empresa, de la que habló el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante la cumbre cafetera.

“(La asamblea) es para cambiar a unos miembros de junta solamente. La información sobre la que yo estoy reportando es la que existe, la que se está gestionando y haciendo trámite al interior de la compañía”, explicó Roa.

El presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, expresó su desacuerdo con las declaraciones del ministro de Hacienda , que comparó el déficit del Fondo de Estabilización de Precios del Combustible con el valor de la flota de camiones en el país y defendió la integridad de los camioneros.

“Yo creo que el ministro debe estar cayendo en cuenta del error que hizo al tener esas declaraciones que hemos visto. el ministro está malinterpretando lo que es ser colombianos de bien a de pronto medirnos con los mismos grupos al margen de la ley”, dijo Cárdenas.

Por último, para referirse al “agarrón” del martes en el Congreso, el representante del Centro Democrático Andrés Forero se conectó a Mañanas Blu, con Néstor Morales, y explicó las razones del porqué su partido se retiró del recinto.

“El Gobierno nacional no ha sido capaz de organizar a su propia bancada. Nosotros desde el principio hemos manifestado nuestras críticas a la reforma. En vista de que ellos no son capaces de organizarse, pues nosotros no queríamos ser los tontos útiles del Gobierno y hacerle escudo para que siguieran avanzando con ese texto de reforma”, inició señalando el representante.

Escuche el programa completo de Mañanas Blu en el audio adjunto: