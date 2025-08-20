Saade lanza propuesta de cara a elecciones de 2026: Mañanas Blu, miércoles 20 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 20 de agosto de 2025:



Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe , dio detalles sobre el caso.

, dio detalles sobre el caso. Clara López, la senadora del Pacto Histórico , se expresó sobre las elecciones de 2026.

, se expresó sobre las elecciones de 2026. Alfredo Saade, saliente jefe de gabinete de la Presidencia , habló sobre su suspensión de la Procuraduría y las propuestas que tiene de cara a las elecciones de 2026.

, habló sobre su suspensión de la Procuraduría y las propuestas que tiene de cara a las elecciones de 2026. Laura Sarabia, excanciller de Colombia , dio detalles sobre la suspensión de Alfredo Saade.

, dio detalles sobre la suspensión de Alfredo Saade. Francisco Gómez, fundador de Tejidos Rebancá , detalló su proyecto y sobre cómo elaboró la ruana del presidente Gustavo Petro.

, detalló su proyecto y sobre cómo elaboró la ruana del presidente Gustavo Petro. César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, entregó detalles sobre las manifestaciones que se están llevando a cabo por parte de taxistas.

