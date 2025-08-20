Saade lanza propuesta de cara a elecciones de 2026: Mañanas Blu, miércoles 20 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 20, 2025 12:39 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 20 de agosto de 2025:
- Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, dio detalles sobre el caso.
- Clara López, la senadora del Pacto Histórico, se expresó sobre las elecciones de 2026.
- Alfredo Saade, saliente jefe de gabinete de la Presidencia, habló sobre su suspensión de la Procuraduría y las propuestas que tiene de cara a las elecciones de 2026.
- Laura Sarabia, excanciller de Colombia, dio detalles sobre la suspensión de Alfredo Saade.
- Francisco Gómez, fundador de Tejidos Rebancá, detalló su proyecto y sobre cómo elaboró la ruana del presidente Gustavo Petro.
- César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, entregó detalles sobre las manifestaciones que se están llevando a cabo por parte de taxistas.
Escuche el programa completo aquí: