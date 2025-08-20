Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Uribe en libertad
Alfredo Saade
Tensión Venezuela - EEUU
Mesitas del Colegio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Saade lanza propuesta de cara a elecciones de 2026: Mañanas Blu, miércoles 20 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 20 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 12:39 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 20 de agosto de 2025:

  • Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, dio detalles sobre el caso.
  • Clara López, la senadora del Pacto Histórico, se expresó sobre las elecciones de 2026.
  • Alfredo Saade, saliente jefe de gabinete de la Presidencia, habló sobre su suspensión de la Procuraduría y las propuestas que tiene de cara a las elecciones de 2026.
  • Laura Sarabia, excanciller de Colombia, dio detalles sobre la suspensión de Alfredo Saade.
  • Francisco Gómez, fundador de Tejidos Rebancá, detalló su proyecto y sobre cómo elaboró la ruana del presidente Gustavo Petro.
  • César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, entregó detalles sobre las manifestaciones que se están llevando a cabo por parte de taxistas.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos