Sanciones a la campaña Petro Presidente 2022: Mañanas Blu, jueves, 27 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 27 de noviembre de 2025:



Carlos Caicedo, precandidato presidencial , dio detalles de por qué rompió relaciones con el Gobierno.

, dio detalles de por qué rompió relaciones con el Gobierno. Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia , se refirió a la producción de café de los últimos 12 meses.

, se refirió a la producción de café de los últimos 12 meses. Juan Felipe Lemos, senador de la República , se pronunció sobre la reforma tributaria del Gobierno.

, se pronunció sobre la reforma tributaria del Gobierno. Aída Avella, presidenta de la Unión Patriótica , habló de la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022.

, habló de la sanción del CNE a la campaña Petro Presidente 2022. Mauricio Pava, abogado de Ricardo Bonilla, profundizó acerca de la solicitud de la Fiscalía de audiencia de imputación y de medida de aseguramiento contra el exminsitro de Hacienda.

Escuche el programa completo aquí: