¿Sanciones afectan a Maduro o a la gente?: Mañanas Blu, con Néstor Morales, programa completo

Este martes, 18 de abril, se conectó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Stalin González, negociador de la oposición venezolana en la mesa de México.

El negociador habló sobre la reunión de Petro con Biden y la petición que hará el mandatario para levantar sanciones: "Somos optimistas en que Venezuela podamos lograr una solución. Que la región pueda ser parte de la solución"; además resaltó que: "La sanciones tienen un objetivo, que es lograr más democracia, pero hoy esa herramienta puede ser un incentivo para Maduro " afirmó.

Asimismo, Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela , se conectó en Mañanas Blu y habló de este tema: "Las negociaciones se están haciendo directamente en Miraflores y Casa Blanca". También se refirió a las sanciones impuestas por los Estados Unidos al gobierno de Caracas: "Las sanciones de Estados Unidos reventaron la economía de Venezuela".

Felipe Muñoz, líder de la barra Los Del Sur , habló con Néstor Morales sobre la situación de Atlético Nacional con la barra brava: "No es una situación premeditada ni organizada, lo que ocurrió en injustificable y no tiene presentación, nosotros como miembros de la barra estamos avergonzados porque este no puede ser el camino".

Alexa Morales, directora Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) de Manizales , entregó detalles de la situación del volcán Nevado del Ruiz .

"Nosotros como autoridades nos acogemos a lo que el servicio geológico informe para tomar medidas en el municipio de Manizales (...) Hace aproximadamente 10 años también tuvimos alerta naranja y luego volvió a retornar a nivel de actividad amarillo", manifestó.

En Bucaramanga y Floridablanca comenzaron a salir las hormigas culonas luego de tres días de lluvias. Un gran número de hormigas llegaron incluso hasta varios edificios ubicados en el sur del área metropolitana.