Sigue la preocupación por el paradero de los niños en Guaviare: Mañanas Blu, programa completo

El viernes, 19 de mayo, en Mañanas Blu con Néstor Morales, se conectó Fidencio Valencia, abuelo de los niños desaparecidos en la selva entre Guaviare y Caquetá. "Ando preocupado, esperando pistas de los niños. No sabemos cómo están, pero sí tenemos la esperanza de que hay vida".

Mauricio Echeverri, presidente de Assosalud, dialogó sobre la molestia de su gremio con respecto al artículo 123 de la reforma a la salud . "El acto médico es parte de un proceso que se llama atención a la salud (…) Esperemos que, con este cambio de ministro, tiene una actitud de oírnos más".

El representante a la Cámara Alexander Quevedo, estuvo en Blu Radio, para hablar sobre la suspensión por parte del Partido Conservador, por apoyar la reforma laboral . "Con respecto a la reforma laboral no ha habido pronunciamiento de la bancada" "No soy de izquierda, soy del partido Conservador".

La general Sandra Hernández , es la nueva comandante de la Policía metropolitana de Bogotá, pasó por Mañanas Blu, para hablar sobre su nombramiento como la primera mujer en ocupar ese cargo: "Nos hemos formado en las escuelas a la par tanto académicas como en las prácticas", comentó la oficial, respecto del lugar que tienen hombres y mujeres en la institución.

El periodista y escritor Juan Esteban Constaín, en charla con Néstor Morales, comentó sobre el nuevo programa que llega a Blu Radio, ' Calamares en su tinta ', "Cada domingo voy a tener un tema concreto en la historia (…) Es a las 12 del mediodía y dura 50 minutos”.

Por los micrófonos de Mañanas Blu pasó Juanes , y habló de sus orígenes, su trayectoria artística, su vida familiar, y sus perspectivas a futuro: “Me parece muy importante no olvidar lo que he hecho y de dónde vengo”. Acerca de su nuevo trabajo discográfico titulado ´Vida cotidiana´, y señaló que:” Tiene muchísimo presente y muchísimo de ese deseo de mirar hacia adelante con mi música. Es un álbum y un momento de mi vida creativo y personal en el que me siento pleno con lo que soy”.

