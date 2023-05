Juanes lanza su nuevo álbum ‘Vida cotidiana’: “Me siento pleno con lo que soy”

Este viernes, Juanes lanzó su nuevo álbum titulado ‘Vida cotidiana’, que logra representar lo que es él, lo que significa su familia y sus raíces colombianas. Según dijo, es un trabajo musical que lo hace sentir completamente “pleno” con lo que ha hecho y con lo que pasa en su vida en el presente.

“Me siento pleno con lo que soy, aceptando lo que soy y eso se refleja en cada una de las canciones y por eso se llama ‘Vida cotidiana’. Ha sido también un momento casi que de catarsis, de poder llegar a un lugar a donde me puedo sentir tan vulnerable con este álbum, pero al mismo tiempo tranquilo”, contó en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales.

El paisa se refirió también a la trayectoria de su carrera y sus inicios. Al respecto, dijo que, para él, es importante no olvidar de dónde viene y lo que espera en el futuro, así como de la influencia de la música para “mirar hacia adelante”.

“(Vida cotidiana) diría que es parte del pasado, que es parte de la historia. En ese contexto, me parece importante no olvidar lo que he hecho y de dónde vengo; tiene un poco de eso, pero también tiene mucho presente, mucho de ese deseo de mirar hacia adelante con música”, detalló.

Este álbum cuenta con 11 canciones originales, en las cuales habla sobre temas relacionados a Colombia , una "crisis profunda" con su esposa, a la que también le dedicó ‘Cecilia’, una sentida declaración de amor en la que participó, con la voz, Juan Luis Guerra.

También narra un desencuentro con su hija mayor cuando reclamó en su adolescencia independencia, un momento en el que estaba "totalmente perdido" por sentirse "invisible" frente a ella, pero que le hizo evocar su juventud.

Escuche la entrevista completa con Juanes en Mañanas Blu, con Néstor Morales: