Sustitución de cultivos ilícitos con pilotos en municipios: Mañanas Blu del 22 de diciembre del 2022

Este jueves, en Mañanas Blu, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, habló acerca del secuestro al padre de la secretaria general de Minjusticia y el ganadero John Kennedy Osorio de 45 años: "Yo creo que es el mismo modus operandi y los mismos autores", dijo el mandatario, quien aseguró que detrás de los plagios pueden estar disidencias de las Farc.

No se pierda la entrevistas al alcalde de Barranquilla , Jaime Pumarejo, quien habló del voraz incendio en la ciudad que dejó un bombero muerto: "Al principio hubo un mínimo vertimiento hacia el río Magdalena, cuando inicia el proceso, pero no fue mayor. No hay un vertimiento hacia el río, por eso se volvió a reiniciar la planta", dijo.

"Controlar el fuego depende de las condiciones atmosféricas y del viento. Estamos trabajando para llegar al foco del incendio para controlarlo", explicó Pumarejo en cuanto a las medidas que se han tomado para apagar las llamas.

El embajador de Colombia en Estados Unidos , Luis Gilberto Murillo, reaccionó tras el pronunciamiento del Departamento de Estado por la erradicación progresiva de cultivos ilícitos en el Catatumbo y otras regiones del país: “Estamos en diálogo permanente con EEUU, hay un acuerdo en torno al marco de la nueva política antidrogas”, reveló.

El diplomático contó que Estados Unidos pidió tener mucho cuidado en el diseño y aplicación de este marco de transición, para lo que se se proponen varios planes piloto que se llevarán a cabo en algunos municipios.

La superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina, se conectó para hablar sobre las denuncias que se han presentado por el aumento en los tiquetes del transporte público: “Por el momento como acciones preventivas ya estamos pidiendo los documentos y las cuentas a todas las empresas que han anunciado un incremento para poder implementar algunas sanciones rápidamente”, dijo.

Ospina resaltó que es cierto que habrá un incremento en los precios que se están manejando debido al aumento del salario mínimo, sin embargo, esto sólo empezará hasta el 2023: “Si bien el salario mínimo va a afectar en el transporte, lo hará en 2023, no para esta temporada de diciembre”, explicó.

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, habló acerca de la celebración de los 400 años de la ciudad: "En ese propósito grande de ciudad estamos recuperando ese gran calificativo, no solo para Bucaramanga, sino para el país", dijo.

“Si trabajamos colectivamente con grandes esfuerzos podemos avanzar; esto no es solamente de hacer grandes inversiones, hay que hacer una apuesta distinta en el país, tenemos que fortalecer el sistema educativo”, indicó.