Superindustria no tomará acciones por alza en los precios de los tiquetes aéreos

Ante el aumento del precio de los tiquetes aéreos en diferentes aerolíneas por el paro de pilotos de Avianca, la Superintendencia de Industria y Comercio descartó cualquier investigación en contra de las compañías porque en sus funciones no está regular precios.



El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, dijo que esa dependencia sí está pendiente de lo que viene ocurriendo en el mercado de tiquetes aéreos durante el paro de pilotos de Avianca, pero que por lo pronto no hay ninguna investigación o anomalía.



En el caso del aumento de precios en otras aerolíneas desde la superintendencia se descartaron sanciones o investigaciones, debido a que la regulación de precios le corresponde al Gobierno Nacional.



Robledo recordó que la Superintendencia solo tiene competencia si el aumento de precios se tratase de un cartel empresarial, que no es el caso.



