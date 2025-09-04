Tensión en el Gobierno tras elección de Magistrado: Mañanas Blu, jueves, 4 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 4 de septiembre de 2025:



El general Yor Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, habló de los soldados que fueron atacados en una asonada en Putumayo.

Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional, se pronunció acerca de los soldados que fueron atacados en una asonada en Putumayo.

María José Pizarro, senadora de la República, dio detalles a la aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral de la creación del partido Progresistas.

Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca, se refirió al secuestro de su hijo de 17 años.

, se refirió al secuestro de su hijo de 17 años. David Alonso, piloto de motociclismo colombiano, profundizó sobre su primer triunfo en el Moto GP2.

Escuche el programa completo aquí: