Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ataque a militares con gasolina
Metro de Bogotá
Carlos Camargo
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Tensión en el Gobierno tras elección de Magistrado: Mañanas Blu, jueves, 4 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 4 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 04, 2025 02:15 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 4 de septiembre de 2025:

  • El general Yor Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, habló de los soldados que fueron atacados en una asonada en Putumayo.
  • Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional, se pronunció acerca de los soldados que fueron atacados en una asonada en Putumayo.
  • María José Pizarro, senadora de la República, dio detalles a la aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral de la creación del partido Progresistas.
  • Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca, se refirió al secuestro de su hijo de 17 años.
  • David Alonso, piloto de motociclismo colombiano, profundizó sobre su primer triunfo en el Moto GP2.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos