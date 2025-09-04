Tensión en el Gobierno tras elección de Magistrado: Mañanas Blu, jueves, 4 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 04, 2025 02:15 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 4 de septiembre de 2025:
- El general Yor Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, habló de los soldados que fueron atacados en una asonada en Putumayo.
- Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno con la Coordinadora Nacional, se pronunció acerca de los soldados que fueron atacados en una asonada en Putumayo.
- María José Pizarro, senadora de la República, dio detalles a la aprobación por parte del Consejo Nacional Electoral de la creación del partido Progresistas.
- Samuel Londoño, gerente de la Licorera del Cauca, se refirió al secuestro de su hijo de 17 años.
- David Alonso, piloto de motociclismo colombiano, profundizó sobre su primer triunfo en el Moto GP2.
Escuche el programa completo aquí: