¿Tensión mundial tras Nobel de Paz? Mañanas Blu, viernes, 10 de octubre de 2025

Actualizado: 10 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 10 de octubre de 2025:
- Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, se pronunció sobre el anuncio de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.
- Samuel Ortiz, estudiante de Derecho que entuteló las alocuciones del presidente Gustavo Petro, se refirió a la decisión del Consejo de Estado que le puso límites al mandatario.
- Eduardo Noriega, excomisionado Nacional de Televisión, profundizó sobre la decisión del Consejo de Estado que le puso límites a las alocuciones del presidente Gustavo Petro.
- Juan Guaidó, líder opositor venezolano, se expresó acerca del anuncio de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.
- Fabio Rubiano, actor y director colombiano, habló de su amistad con el actor Carlos Barbosa, quien murió en la noche del 9 de octubre a los 81 años.
- Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, precisó acerca de la destitución del cargo como presidenta de Perú.
- Yuri Buenaventura, cantante y compositor colombiano, dio detalles acerca de sus conciertos en noviembre en el Teatro Colsubsidio.
Escuche el programa completo aquí: