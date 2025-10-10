En vivo
¿Tensión mundial tras Nobel de Paz? Mañanas Blu, viernes, 10 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 10 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
Actualizado: 10 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 10 de octubre de 2025:

  • Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, se pronunció sobre el anuncio de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.
  • Samuel Ortiz, estudiante de Derecho que entuteló las alocuciones del presidente Gustavo Petro, se refirió a la decisión del Consejo de Estado que le puso límites al mandatario.
  • Eduardo Noriega, excomisionado Nacional de Televisión, profundizó sobre la decisión del Consejo de Estado que le puso límites a las alocuciones del presidente Gustavo Petro.
  • Juan Guaidó, líder opositor venezolano, se expresó acerca del anuncio de María Corina Machado como ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.
  • Fabio Rubiano, actor y director colombiano, habló de su amistad con el actor Carlos Barbosa, quien murió en la noche del 9 de octubre a los 81 años.
  • Juan Carlos Portugal, abogado de Dina Boluarte, precisó acerca de la destitución del cargo como presidenta de Perú.
  • Yuri Buenaventura, cantante y compositor colombiano, dio detalles acerca de sus conciertos en noviembre en el Teatro Colsubsidio.

Escuche el programa completo aquí:

