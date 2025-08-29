Terror por ataques a fuerzas armadas en Colombia: Mañanas Blu, viernes, 29 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 29 de agosto de 2025:



Iris Marín, defensora del Pueblo , habló sobre la liberación de los 33 militares secuestrados en Guaviare.

, habló sobre la liberación de los 33 militares secuestrados en Guaviare. Angélica Lozano, senadora de la República , se refirió a la nueva reforma tributaria del Gobierno.

, se refirió a la nueva reforma tributaria del Gobierno. El almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares , dio detalles de la liberación de 33 militares en Guaviare.

, dio detalles de la liberación de 33 militares en Guaviare. Daniel Palacios, precandidato presidencial , explicó los detalles del fuerte accidente de tránsito que sufrió su caravana en Medellín.

, explicó los detalles del fuerte accidente de tránsito que sufrió su caravana en Medellín. Miguel Ángel Quiroga, subdirector de Protección de la UNP, se refirió al fuerte accidente de tránsito que sufrió la caravana del precandidato presidencial Daniel Palacios en Medellín.

