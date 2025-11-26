Testimonio de Wilmar Mejía, ¿nexos con 'Calarcá'? Mañanas Blu, miércoles, 26 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 26 de noviembre de 2025:
- Iris Marín, defensora del Pueblo, dio detalles sobre la reintegración de militares retirados.
- Juan Felipe Amaya, abogado de Santiago Uribe, se refirió a la reciente condena de 28 años.
- Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI, habló sobre la infiltración de las disidencias de las Farc.
- Angélica Lozano, senadora de Alianza Verde, se pronunció sobre cómo va la reforma tributaria.
Escuche el programa completo aquí: