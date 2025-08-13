Último adiós a Miguel Uribe: Mañanas Blu, miércoles 13 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 13, 2025 11:40 a. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 13 de agosto de 2025:
- Andrea Botero, compositora y cantante colombiana, dio detalles sobre la canción 'Fuerza Miguel' que compuso para el senador.
- Coronel Álvaro Mora, comandante Operativo de la Policía de Bogotá, habló sobre las exequias a Miguel Uribe.
- María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, expresó su sentir sobre el fallecimiento de su hermano.
- César Loza, presidente de la USO, se expresó sobre Ecopetrol.
Escuche el programa completo aquí: