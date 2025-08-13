Último adiós a Miguel Uribe: Mañanas Blu, miércoles 13 de agosto de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 13 de agosto de 2025:



Andrea Botero, compositora y cantante colombiana , dio detalles sobre la canción 'Fuerza Miguel' que compuso para el senador.

, dio detalles sobre la canción 'Fuerza Miguel' que compuso para el senador. Coronel Álvaro Mora, comandante Operativo de la Policía de Bogotá , habló sobre las exequias a Miguel Uribe.

, habló sobre las exequias a Miguel Uribe. María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe , expresó su sentir sobre el fallecimiento de su hermano.

, expresó su sentir sobre el fallecimiento de su hermano. César Loza, presidente de la USO, se expresó sobre Ecopetrol.

Escuche el programa completo aquí: