Último adiós a Miguel Uribe: Mañanas Blu, miércoles 13 de agosto de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 13 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 11:40 a. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 13 de agosto de 2025:

  • Andrea Botero, compositora y cantante colombiana, dio detalles sobre la canción 'Fuerza Miguel' que compuso para el senador.
  • Coronel Álvaro Mora, comandante Operativo de la Policía de Bogotá, habló sobre las exequias a Miguel Uribe.
  • María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe, expresó su sentir sobre el fallecimiento de su hermano.
  • César Loza, presidente de la USO, se expresó sobre Ecopetrol.

Escuche el programa completo aquí:

