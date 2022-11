Alertan por aumento de grietas en el volcán de lodo en Urabá

Hay alerta en el municipio de Arboletes, ubicado en el Urabá antioqueño, por la aparición de grietas alrededor del turístico volcán del lodo, al parecer, por una erosión costera, la presión del lodo al interior del volcán y las lluvias registradas en los últimos días.

Jaime Zapata, director del Dapard, envió un mensaje de tranquilidad a los pobladores, y aseguró que desde los organismos de socorro de la Gobernación de Antioquia se adelantan todas las acciones preventivas para conservar en buen estado el volcán y mitigar el riesgo de colapso del talud.

“Se van a hacer obras de mitigación para reconfigurar el talud, sellar temporalmente las gritas para evitar que el agua se infiltre, se cubrirá con plástico la corona del deslizamiento para que no se sature y no incremente su tamaño y se harán unas descargas del lodo que hay acumulado, para militar el impacto y que no se siga remontando este fenómeno”, dijo Zapata.

Para controlar las grietas, las autoridades departamentales anunciaron que la intervención en las grietas del volcán serán manuales, pues de utilizar maquinaria pesada se podría generar más inestabilidad en el terreno.