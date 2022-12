¿Cómo afectan las elecciones presidenciales de EE.UU. la gestión ambiental?

“Hay muchísimo en juego, no solo para Estados Unidos, me atrevería a decir que para el mundo entero. Hay un acuerdo en París que tiene una hoja de ruta específica, donde hay objetivos cuantificables por parte de cada uno de los países para financiar economía verde, y todo esto está en juego si gana Donald Trump, no solo porque él no cree en el cambio climático sino porque está apoyado por los grandes intereses económicos que apuestas por un modelo basado en energías fósiles”, dijo.

Según Verde, Estados Unidos jamás le había invertido tanto dinero a la sostenibilidad ambiental y estos últimos ocho años han sido muy significativos, debido a que “hemos logrado triplicar la generación eólica, multiplicar casi por cinco la energía solar y ya ha definido como prioridad estratégica para el país”, indicó.

Además, el asesor nombró los puntos diferenciales a los que se están enfocando los dos candidatos presidenciales en el área ambiental, posiciones que para él son totalmente opuestas.

“Hillary Clinton quiere bajo un mandato demócrata suyo que Estados Unidos siga liderando al mundo, y nadie en su sano juicio se le ocurriría hoy en día poner en duda a la comunidad científica si existe o no el cambio climático y esa es precisamente la posición de Donald Trump”, explicó.

Finalmente Verde aseguró que de quedar la presidencia en manos de los republicanos traería repercusiones tanto para este país como para América Latina, específicamente Colombia, en temas de: TLC, el fondo monetario, el componente estratégico que tiene la economía verde.

“Bajo una administración republicana veríamos una serie de temas que yo creo que tienen poco recorrido y no van a tener un gran impacto en el desarrollo económico de Colombia”, concluyó.

