Comunidades de todo el país se reunirán en Honda para impulsar conservación de los cuerpos de agua

Los próximos 15 y 16 de agosto, Honda, Tolima, será sede del III Encuentro Ciudadanos del Río: Comunidades Creadoras, una iniciativa de CoCrea que, en alianza con La Magdalena Fest.

Este evento reunirá a líderes comunitarios, investigadores, artistas, sabedores ancestrales, pescadores artesanales, gestores culturales, empresarios y organizaciones ambientales para intercambiar experiencias sobre la conservación de los cuerpos de agua y el papel de las comunidades en ese propósito.

El encuentro busca generar espacios de diálogo alrededor de la relación entre el agua, la cultura y los territorios.

Durante los dos días de programación se desarrollarán conversatorios, talleres, exposiciones y un recorrido por el río Magdalena, con la participación de representantes de diferentes regiones del país que compartirán experiencias relacionadas con la protección de ríos, manglares, humedales y otros ecosistemas acuáticos, así como iniciativas de restauración ambiental, pesca artesanal, ecoturismo y prácticas culturales vinculadas al cuidado del agua.



Uno de los principales anuncios del encuentro será la conformación de la Red Biocultural Ciudadanías de Río, una iniciativa liderada por CoCrea, que reunirá a organizaciones, instituciones y comunidades dedicadas a la conservación de los cuerpos de agua desde un enfoque que incorpora los saberes ancestrales, los conocimientos tradicionales y las prácticas culturales de los territorios.

La red tendrá como objetivo fortalecer el intercambio de experiencias, promover alianzas entre distintos sectores y visibilizar iniciativas desarrolladas por comunidades en diferentes regiones del país.

En esta red participarán organizaciones como WWF, Tropenbos y The Nature Conservancy (TNC), además de actores territoriales que trabajan en procesos de conservación y protección de ecosistemas acuáticos.

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La iniciativa también busca impulsar espacios de articulación entre comunidades, academia, entidades públicas, sector privado y organizaciones de cooperación para promover acciones relacionadas con la protección del agua y la biodiversidad.

La agenda académica estará integrada por paneles sobre la relación entre cultura y conservación de los cuerpos de agua, el papel de los saberes ancestrales, la protección de los ecosistemas acuáticos y las celebraciones tradicionales asociadas a los ríos.

También incluirá talleres sobre el río Magdalena, una radionovela enfocada en la conservación del agua, la exposición artística Arrastre y espacios de intercambio entre organizaciones y comunidades participantes.

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Las actividades se desarrollarán en distintos escenarios del centro histórico de Honda y, en su mayoría, tendrán entrada libre hasta completar el aforo.

De acuerdo con CoCrea, el encuentro hace parte de la estrategia Ciudadanos del Río: Comunidades Creadoras, orientada a promover la conservación de los cuerpos de agua mediante el reconocimiento de los conocimientos tradicionales, las prácticas culturales y los saberes de las comunidades que habitan estos territorios.