Controversia por licencia ambiental otorgada a cementera en Suesca

Varios representantes de la comunidad de Suesca protestan en las instalaciones de la CAR por el otorgamiento de la licencia ambiental 2274 del 7 de octubre de 2014 a la Cementera Tequendama, que le permite la explotación minera en una extensión de 15 hectáreas que se desarrollaría a solo ocho minutos en carro desde la Iglesia de Chitiva Alto.



La comunidad asegura que el día 6 de octubre se realizó una vista técnica con varios expertos, entre ellos la CAR, en donde se encontraron doce especies de orquídeas, un cuerpo de agua intermitente y dos ecosistemas con características de humedal.



Otto Underling, vocero del Colectivo Ciudadano de Suesca, asegura que el estudio técnico elaborado para la autorización de esa licencia no fue lo suficientemente riguroso, y que, por el contrario, es confuso y erróneo.



“Nos dimos cuenta que había especies que tienen veda. Hay bromelias, orquídeas, y humedales donde van a hacer la explotación, y esas bromelias, esas orquídeas, esos humedales no aparecen en el estudio de impacto que tiene la CAR” añadió.



Por otra parte, Néstor Franco, director de la CAR, aseguró que este permiso se dio con base a los lineamientos normativos de licencia ambiental y que se realizará una visita técnica a la zona licenciada el próximo miércoles.



“Lo que se tiene dentro del expediente, según se me informa, es la inexistencia de humedales naturales en esa zona. Hay una discusión sobre la presunta existencia de reservorios que han consolidado algún tipo de ecosistema artificial y sobre eso se basara la visita técnica que he dispuesto para que el día miércoles visite la zona”



Finalmente, el director de la CAR también resaltó que por ahora la actividad minera en la zona se encuentra suspendida y se mantendrá suspendida debido al ordenamiento de la alcaldía de este municipio.