¿Cuál ha sido el impacto en la Provincia Norte y Gutiérrez tras cierre del Cocuy?

Marcela Sánchez, vocera del movimiento Iniciativa Ciudadana Nuestro Territorio, estuvo como invitada en Blu Verde para explicar lo que ha pasado en la provincia de Norte y Gutiérrez, en Boyacá, desde que se cerró el Parque El Cocuy.



“Hoy cumplimos un año del cierre del parque y esto ha traído consecuencias, no solo económicas, sino socioculturales, muy sentidas, que se reflejan en el desplazamiento de las personas, cierre de empresas relacionadas con la actividad turística”, dijo.



La iniciativa incluye la participación de habitantes de los seis municipios de este departamento y tiene como objetivo presionar y actuar respecto a lo que está sucediendo en el Parque Nacional Natural El Cocuy.



“De aquí a mañana con lo de la limitación de páramos y la cuota Humboldt no solo desalojan los turistas, sino a agricultores, campesinos (…) Nuestro reclamo es a que se ordene y planifique con nosotros mismos. El Gobierno no puede seguir tomando decisiones desde el escritorio sin mirar el territorio”, indicó.