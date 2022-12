De cazador a protector: pescador lucha por conservación de las tortugas Carey

Bernardo es un pescador que hace nueve años solía cazar tortugas en la Isla del Rosario para poner en venta su carne y su caparazón como sostén para sacar adelante a sus nueve hijos. Sin embargo, debido a su experiencia con estas especies marinas, un hombre le ofreció un trabajo con el que se convirtió en protector y ahora lucha para que no las cacen.

“Diego Duque me solicitó, me dijo Bernardo por qué no trabajamos lo de las tortugas. Hoy en día me estoy dando cuenta que lo que estoy haciendo con Duque es la realidad; no se pude coger la tortuga y matarla. Ahora hay muchas redes, mar abierto y la están cogiendo los buceadores en la playa y me da dolor”, expresó.

El oficio de Bernardo, que ha desempeñado durante nueve años, consiste en ubicar los huevos de la tortuga en un lugar protegido donde puedan garantizar la conservación de las Carey.

“Sé a dónde montan la tortuga, le cuento los días, sé los días que suben y ponen cuatro veces y hasta cinco veces, ya la conozco tanto como ella conocerme a mí. Es una injusticia lo que están haciendo con esos animales”, dijo.

El protector advierte que si las tortugas llegan a desaparecer, habrá sequía debido a que ellas necesitan del agua para sobrevivir, por lo que hace un llamado a los nuevos pescadores para que las preserven.

“La tortuga tiene mucha teoría, atrae las lluvias, la tempestad y cuando había esa cantidad llovía mucho y ahora entre menos hay se va acabando el agua en Colombia, en la playa del Golfo de Morrosquillo”, indicó.