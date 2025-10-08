En vivo
Medio Ambiente  / Del extractivismo a la regeneración: Santa Marta será un laboratorio de sostenibilidad

Del extractivismo a la regeneración: Santa Marta será un laboratorio de sostenibilidad

Este proyecto, pionero en Colombia, busca transformar los desafíos ambientales y sociales en motores de inclusión, innovación y competitividad.

Se lanza Sierra Valley en Colombia, el primer laboratorio territorial de sostenibilidad con proyección internacional
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2025

Santa Marta se prepara para dar un salto histórico hacia la sostenibilidad con el lanzamiento de Sierra Valley, una innovadora iniciativa liderada por AJE que busca convertir a la ciudad en la Capital Verde del Caribe.

Este proyecto, pionero en Colombia, busca transformar los desafíos ambientales y sociales en motores de inclusión, innovación y competitividad, proyectando un impacto nacional e internacional.

Sierra Valley se alinea con los instrumentos de política de la ciudad, como la Política de Emprendimiento e Innovación 2024-2035 y la Ruta 500+, que buscan impulsar el desarrollo económico sostenible. La iniciativa busca articular a diferentes actores para potenciar la riqueza natural y cultural de la región, promoviendo una economía regenerativa y del conocimiento.

La iniciativa cuenta con seis motores de transformación:

  1. Territorio, Cultura y Comunidades: enfocado en el desarrollo comunitario y la preservación cultural.
  2. Soluciones basadas en la Naturaleza: busca implementar soluciones naturales para problemas ambientales.
  3. Innovación para la Sostenibilidad: impulsa la innovación y el desarrollo sostenible.
  4. Finanzas e inversión para la transición: gestiona recursos financieros para proyectos sostenibles.
  5. Riesgos y oportunidades climáticas: identifica y aborda los riesgos climáticos y busca oportunidades de desarrollo sostenible.
  6. Educación y formación para la transición: capacita a las comunidades para la transición hacia la sostenibilidad.
Sierra Valley en Colombia, el primer laboratorio territorial de sostenibilidad.
Foto: Suministrada

Entre las apuestas innovadoras de Sierra Valley se encuentra Seasprout, una tecnología colombiana que acelera la regeneración de ecosistemas marinos, restaurando corales y praderas submarinas en meses, con beneficios en biodiversidad y captura de carbono.

Con este proyecto, Santa Marta se proyecta como un escenario de referencia internacional en sostenibilidad y desarrollo, donde las crisis se convierten en oportunidades y la biodiversidad se transforma en prosperidad compartida. La ciudad busca inspirar a otras urbes del mundo a adoptar modelos de transición climática y desarrollo sostenible.

