Del extractivismo a la regeneración: Santa Marta será un laboratorio de sostenibilidad

Santa Marta se prepara para dar un salto histórico hacia la sostenibilidad con el lanzamiento de Sierra Valley, una innovadora iniciativa liderada por AJE que busca convertir a la ciudad en la Capital Verde del Caribe.

Este proyecto, pionero en Colombia, busca transformar los desafíos ambientales y sociales en motores de inclusión, innovación y competitividad, proyectando un impacto nacional e internacional.

Sierra Valley se alinea con los instrumentos de política de la ciudad, como la Política de Emprendimiento e Innovación 2024-2035 y la Ruta 500+, que buscan impulsar el desarrollo económico sostenible. La iniciativa busca articular a diferentes actores para potenciar la riqueza natural y cultural de la región, promoviendo una economía regenerativa y del conocimiento.

La iniciativa cuenta con seis motores de transformación:



Territorio, Cultura y Comunidades: enfocado en el desarrollo comunitario y la preservación cultural. Soluciones basadas en la Naturaleza: busca implementar soluciones naturales para problemas ambientales. Innovación para la Sostenibilidad: impulsa la innovación y el desarrollo sostenible. Finanzas e inversión para la transición: gestiona recursos financieros para proyectos sostenibles. Riesgos y oportunidades climáticas: identifica y aborda los riesgos climáticos y busca oportunidades de desarrollo sostenible. Educación y formación para la transición: capacita a las comunidades para la transición hacia la sostenibilidad.

Sierra Valley en Colombia, el primer laboratorio territorial de sostenibilidad. Foto: Suministrada

Entre las apuestas innovadoras de Sierra Valley se encuentra Seasprout, una tecnología colombiana que acelera la regeneración de ecosistemas marinos, restaurando corales y praderas submarinas en meses, con beneficios en biodiversidad y captura de carbono.

Con este proyecto, Santa Marta se proyecta como un escenario de referencia internacional en sostenibilidad y desarrollo, donde las crisis se convierten en oportunidades y la biodiversidad se transforma en prosperidad compartida. La ciudad busca inspirar a otras urbes del mundo a adoptar modelos de transición climática y desarrollo sostenible.